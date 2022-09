SEGGI SCRUTINATI: 60830 su 61417

COLLEGI UNINOMINALI scrutini in tempo reale

I confini dei collegi vengono stabiliti in base al numero degli elettori residenti.

Questi collegi si chiamano "uninominali" poiché si elegge un solo rappresentante.

I 147 collegi uninominali (il 37% del totale) vengono assegnati con metodo maggioritario: si aggiudica l'unico seggio in palio il candidato della coalizione che prende un voto in più degli altri.

COLLEGI PLURINOMINALI scrutini in tempo reale

245 seggi (il 61% del totale) vengono attribuiti mediante il sistema proporzionale in collegi plurinominali sulla base di liste bloccate.

I seggi in palio nei collegi plurinominali vengono distribuiti tra i partiti in proporzione ai voti che hanno ottenuto.

La Circoscrizione Valle d'Aosta non assegna seggi plurinominali.

Alla Camera il riparto dei seggi è effettuato a livello nazionale.